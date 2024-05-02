Россиянам назвали три наиболее полезные для здоровья летние ягоды

Врач Терентьева: самыми полезными ягодами считаются черника, голубика и клюква

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Екатерина Терентьева, руководитель медицинского центра, рассказала NEWS. ru о полезных свойствах черники — одной из самых ценных ягод лета, богатой витаминами и антиоксидантами, способной успокаивать ЖКТ.

Фото: creativecommons.org by Jeff dumais is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

"Черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами", — сообщила Екатерина Терентьева.

Голубика и клюква являются также очень полезными. Голубика благотворно воздействует на пищеварение и обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Клюква обладает высоким содержанием витамина C, укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и способствует быстрому заживлению. Но стоит помнить, что она действует мочегонно.