Россиянам назвали три наиболее полезные для здоровья летние ягоды

Екатерина Терентьева, руководитель медицинского центра, рассказала NEWS. ru о полезных свойствах черники — одной из самых ценных ягод лета, богатой витаминами и антиоксидантами, способной успокаивать ЖКТ.
"Черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами", — сообщила Екатерина Терентьева.
Голубика и клюква являются также очень полезными. Голубика благотворно воздействует на пищеварение и обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Клюква обладает высоким содержанием витамина C, укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и способствует быстрому заживлению. Но стоит помнить, что она действует мочегонно.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.