В России вступили в силу новые правила, согласно которым производители и дистрибьюторы обязаны наносить маркировку на икру, которую изготовили после 1 мая

Из-за правил маркировки икра в России подорожает на 15%

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России начали действовать новые правила, требующие от производителей и поставщиков маркировать всю икру, произведенную после 1 мая 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщил член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха, новые требования касаются икры как осетровых, так и лососевых видов рыб.

Эксперт предупреждает, что введение маркировки может привести к увеличению цен на этот продукт.

"При пессимистичном прогнозе, если стабильны будут уловы и уйдет контрафактная часть, то цена может вырасти на 10-15%", — сказал Илюха в стриме 360. ru.