В России вступили в силу новые правила, согласно которым производители и дистрибьюторы обязаны наносить маркировку на икру, которую изготовили после 1 мая

В России начали действовать новые правила, требующие от производителей и поставщиков маркировать всю икру, произведенную после 1 мая 2024 года.
Как сообщил член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха, новые требования касаются икры как осетровых, так и лососевых видов рыб.
Эксперт предупреждает, что введение маркировки может привести к увеличению цен на этот продукт.
"При пессимистичном прогнозе, если стабильны будут уловы и уйдет контрафактная часть, то цена может вырасти на 10-15%", — сказал Илюха в стриме 360. ru.
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