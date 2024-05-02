"Ничего чрезмерного": страховая компания Chubb готовится выплатить 350 млн долларов из-за обрушения моста в Балтиморе

Компания Chubb, страховавшая мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, готовится выплатить 350 миллионов долларов штату Мэриленд, что может стать первой крупной выплатой, связанной с обрушением моста в марте. Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что выплата будет санкционирована в течение нескольких недель, заявил в четверг представитель WTW, брокера по страхованию моста.
Эта компенсация, вероятно, будет первой из множества других, связанных с катастрофой, которая, по оценкам аналитиков, может стоить страховщикам до 4 миллиардов долларов, что является рекордом в морском страховании.
Генеральный директор Chubb Эван Г. Гринберг заявил аналитикам, что риск "находится в пределах, предусмотренных страховой компанией, и не является чрезмерным”.
О планах выплаты в размере 350 миллионов долларов впервые сообщила the Wall Street Journal. В материале говорилось, что Chubb, а также Мэриленд и семьи жертв крушения, вероятно, подадут в суд на судовладельца и других лиц, чтобы возместить убытки от крушения.
Ранее город Балтимор обвинил владельца судна Dali, врезавшегося в мост, в преступной халатности.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.