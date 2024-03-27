"Это будет дорогостоящая реконструкция". Восстановление моста Фрэнсиса Скотта Ки будет стоить в 10 раз больше первоначальной стоимости

FT: страховые выплаты от обрушения моста в Балтиморе могут быть рекордными

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые выплаты из-за обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки могут составить не менее рекордных 1,5 млрд долларов, выплаченных после катастрофы круизного лайнера Costa, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на эксперта по морскому страхованию.

Во вторник произошло столкновение контейнеровоза с автомобильным мостом Key Bridge через реку Потомак в Мэриленде. Из-за аварии конструкция обрушилась в воду вместе с проезжавшими по ней автомобилями, шесть человек признаны властями штата погибшими.

Пока ущерб от инцидента не подсчитан, но суммарно за разрушение моста нанесенные повреждения судну и грузу, а также выплаты пострадавшим, может составить миллионы долларов и даже превысить миллиард, считают эксперты. При этом большую часть должна покрыть страховка.

Стоимость восстановления конструкции будет минимум в 10 раз больше его первоначальной стоимости, отметил технический эксперт COWIfonden Дэвид Маккензи в интервью Sky News.

"Его нужно построить быстро, потому что надо восстановить транспортное сообщение", — сказал Маккензи. Ежедневно мост пересекают более 30 000 автомобилей, что делает его важной транспортной магистралью. Так что в конечном итоге это будет дорогостоящая реконструкция".

После случившегося президент США Джо Байден заявил, что реконструкция моста будет выполнена за счет федерального правительства, и выразил надежду на поддержку Конгресса.

Экономические последствия обрушения моста могут быть весьма масштабными, так как порт Балтимора, сейчас остановивший работу, является одним их самых загруженных по экспорту автомобилей и угля и обеспечивает 15 тысяч рабочих мест.