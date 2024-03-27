Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Меркурис заявил, что ВС РФ наносят по ВСУ очень жестокие удары по всей линии фронта
Что нужно учитывать, чтобы правильно выбрать домашнего питомца
ASN: повышенная экспрессия гена WWP2 укоряет прогрессирование фиброза почек
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Глава ГУР назвал Telegram проблемой нацбезопасности страны
Тыквенный латте со специями: как приготовить
Патриарх Кирилл рассказал о попытке стравить православных и мусульман врагами России
Генри Кавилл спас жизнь Алексу Петтиферу на съёмках "Министерства неджентльменских дел"
Эффективный метод отпугивания кротов с помощью пивных банок
"Это будет дорогостоящая реконструкция". Восстановление моста Фрэнсиса Скотта Ки будет стоить в 10 раз больше первоначальной стоимости

FT: страховые выплаты от обрушения моста в Балтиморе могут быть рекордными

1:43
Страхование

Страховые выплаты из-за обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки могут составить не менее рекордных 1,5 млрд долларов, выплаченных после катастрофы круизного лайнера Costa, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на эксперта по морскому страхованию.

Во вторник произошло столкновение контейнеровоза с автомобильным мостом Key Bridge через реку Потомак в Мэриленде. Из-за аварии конструкция обрушилась в воду вместе с проезжавшими по ней автомобилями, шесть человек признаны властями штата погибшими.

Пока ущерб от инцидента не подсчитан, но суммарно за разрушение моста нанесенные повреждения судну и грузу, а также выплаты пострадавшим, может составить миллионы долларов и даже превысить миллиард, считают эксперты. При этом большую часть должна покрыть страховка.

Стоимость восстановления конструкции будет минимум в 10 раз больше его первоначальной стоимости, отметил технический эксперт COWIfonden Дэвид Маккензи в интервью Sky News.

"Его нужно построить быстро, потому что надо восстановить транспортное сообщение", — сказал Маккензи. Ежедневно мост пересекают более 30 000 автомобилей, что делает его важной транспортной магистралью. Так что в конечном итоге это будет дорогостоящая реконструкция".

После случившегося президент США Джо Байден заявил, что реконструкция моста будет выполнена за счет федерального правительства, и выразил надежду на поддержку Конгресса.

Экономические последствия обрушения моста могут быть весьма масштабными, так как порт Балтимора, сейчас остановивший работу, является одним их самых загруженных по экспорту автомобилей и угля и обеспечивает 15 тысяч рабочих мест.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Последние материалы
Александр Меркурис заявил, что ВС РФ наносят по ВСУ очень жестокие удары по всей линии фронта
Что нужно учитывать, чтобы правильно выбрать домашнего питомца
ASN: повышенная экспрессия гена WWP2 укоряет прогрессирование фиброза почек
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Глава ГУР назвал Telegram проблемой нацбезопасности страны
Тыквенный латте со специями: как приготовить
Патриарх Кирилл рассказал о попытке стравить православных и мусульман врагами России
Генри Кавилл спас жизнь Алексу Петтиферу на съёмках "Министерства неджентльменских дел"
Эффективный метод отпугивания кротов с помощью пивных банок
Express: Байден пытается использовать трагедию в Балтиморе в своих целях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников