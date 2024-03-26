Как в голливудском фильме. В США автомобильный мост Key Bridge обрушился в реку после столкновения с контейнеровозом

В США автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в штате Мэриленд обрушился в воду после того, как в него врезался контейнеровоз. Об этом сообщает телеканал Fox Baltimore.
"Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном", — говорится на сайте канала.
Автомобильное движение перекрыто в обе стороны, сообщает источник.
По предварительным данным, грузовое судно потеряло управление и протаранило конструкцию моста. В результате аварии контейнеровоз затонул, уточняет Avia. pro.
На месте инцидента работают спасательные службы, которые ищут погибших и пострадавших. Данных о жертвах аварии пока не поступало.
Шестиполосный железобетонный арочный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта был построен в 1923 году. Он является крупной автомобильной артерией, проходящей через реку Потомак район Росслин в округе Арлингтон (Вирджиния) и район Джорджтаун в Вашингтоне, округ Колумбия. в 1996 году Ки-Бридж был добавлен в Национальный реестр исторических мест США.
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