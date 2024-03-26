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Как в голливудском фильме. В США автомобильный мост Key Bridge обрушился в реку после столкновения с контейнеровозом

В США рухнул мост Фрэнсиса Скотта из-за столкновения с судном

1:10
Происшествия

В США автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в штате Мэриленд обрушился в воду после того, как в него врезался контейнеровоз. Об этом сообщает телеканал Fox Baltimore.

В США рухнул мост Фрэнсиса Скотта из-за столкновения с судном
Фото: wikimedia.org by Dharrah87 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном", — говорится на сайте канала.

Автомобильное движение перекрыто в обе стороны, сообщает источник.

По предварительным данным, грузовое судно потеряло управление и протаранило конструкцию моста. В результате аварии контейнеровоз затонул, уточняет Avia. pro.

На месте инцидента работают спасательные службы, которые ищут погибших и пострадавших. Данных о жертвах аварии пока не поступало.

Шестиполосный железобетонный арочный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта был построен в 1923 году. Он является крупной автомобильной артерией, проходящей через реку Потомак район Росслин в округе Арлингтон (Вирджиния) и район Джорджтаун в Вашингтоне, округ Колумбия. в 1996 году Ки-Бридж был добавлен в Национальный реестр исторических мест США.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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