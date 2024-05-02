Врач сообщила, какие продукты нельзя употреблять с шашлыком

Врач Янг: магазинный соус будет самым неподходящим дополнением к шашлыку

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весной многим приходит в голову шашлык, когда они слышат слово "мясо". Однако для его приготовления часто требуются продукты, способные нанести организму вред и свести к минимуму пользу мяса. Екатерина Янг рассказала о них в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Домашний майонез подходит для шашлыка по мнению врачей, а вот магазинные соусы с высоким содержанием рафинированного масла следует избегать, особенно если они простояли некоторое количество времени в тепле.

Газированные напитки не приветствуются из-за избытка сахара, консервантов и красителей. Врач посоветовал выбрать для поездки на шашлыки домашний майонез, морс, лимонад или мохито. Идеальным дополнением к мясу будут помидоры, огурцы, сладкий перец и разнообразная зелень.