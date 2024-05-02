Ходьба или бег: какой тренировочный метод эффективнее для похудения

Что эффективнее для формирования стройной фигуры: прогулки или бег

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор между ходьбой и бегом для похудения является важным вопросом, который обсуждают фитнес-тренеры. Ходьба, несмотря на свой более медленный темп, также является эффективным способом сжигания калорий и укрепления здоровья. Регулярные прогулки в парке могут создать дефицит калорий, способствуя потере веса в сочетании с правильным питанием.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако бег, благодаря своему более интенсивному характеру, может сжигать больше калорий в минуту и оказывать быстрое воздействие на организм. Он также способствует увеличению частоты сердечных сокращений, ускоряет обмен веществ и может помочь справиться со стрессом. Определение того, что более эффективно, зависит от индивидуальных целей, предпочтений и состояния здоровья каждого человека.

Начинающим заниматься фитнесом или страдающим травмами чаще рекомендуется начать с ходьбы, постепенно увеличивая темп. Для людей, уже имеющих хорошую физическую подготовку, бег может быть предпочтительным способом быстрого сжигания калорий.