Цены на новостройки в России растут: анализ рынка от "Яндекс Недвижимость"

"Яндекс Недвижимость": цены на российские новостройки начали расти

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Цены на квартиры в новостройках в России недавно начали расти. Аналитики из "Яндекс Недвижимости" исследовали рынок нового жилья в крупных городах, и результаты были опубликованы в газете "Известия".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Согласно исследованию, в марте средняя стоимость новых квартир по всей стране увеличилась на 2%. Особенно заметное подорожание произошло в Челябинске, где цены выросли на 8,6%, достигнув 153 тысяч рублей за квадратный метр. Красноярск занял второе место с ростом цен почти на 5%, до 139 тысяч рублей за квадратный метр. Уфа замкнула тройку лидеров с увеличением стоимости новостроек на 3%, до 139 тысяч рублей за квадратный метр.

В то же время, в Москве и Санкт-Петербурге изменения цен были минимальны: в Москве цены выросли на 0,5% за месяц, а в Санкт-Петербурге снизились на 0,2%. С начала года стоимость квартир в московских новостройках увеличилась на 11,2%, а в Петербурге на 7%.

Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости", объяснил, что рост средних цен спровоцирован запуском новых проектов. Если в начале 2023 года большая часть предложений приходилась на эконом-класс, то к марту 2024 года значительно увеличилась доля проектов в сегментах "бизнес" и "комфорт плюс".