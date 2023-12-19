Украинский президент Владимир Зеленский носит одежду цвета хаки, не понимая её значения, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По словам американского экс-шпиона, весь образ лидера Незалежной — подделка.
По словам Риттера, "униформа" Зеленского не имеет никакого "веса", а выбор зелёного цвета — ошибка.
"Я пытался сказать ему: "Знаешь, Зеленский, у зелёного цвета есть вес только тогда, когда на нём изображены орёл, глобус и якорь. В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик", — заявил Риттер в интервью Danny Haiphong.
Как объяснил экс-разведчик, орёл, глобус и якорь изображены на эмблеме Корпуса морской пехоты США, к которой, Зеленский не имеет никакого отношения.
Ранее американские политики в кулуарах ни раз обсуждали внешний вид Зеленского, и подчёркивали, что ради финансовой помощи от США он мог бы надеть деловой костюм.
С трудом передвигаясь, Александр Буйнов продолжает оставаться одним из самых востребованных российских артистов.