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Экс-разведчик Риттер обратил внимание на одежду Зеленского: "Это подделка, ты — обманщик"

1:04
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский носит одежду цвета хаки, не понимая её значения, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По словам американского экс-шпиона, весь образ лидера Незалежной — подделка.

Экс-разведчик Риттер обратил внимание на одежду Зеленского: "Это подделка, ты — обманщик"
Фото: AP Photo / Yves Herman

По словам Риттера, "униформа" Зеленского не имеет никакого "веса", а выбор зелёного цвета — ошибка.

"Я пытался сказать ему: "Знаешь, Зеленский, у зелёного цвета есть вес только тогда, когда на нём изображены орёл, глобус и якорь. В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик", — заявил Риттер в интервью Danny Haiphong.

Как объяснил экс-разведчик, орёл, глобус и якорь изображены на эмблеме Корпуса морской пехоты США, к которой, Зеленский не имеет никакого отношения.

Ранее американские политики в кулуарах ни раз обсуждали внешний вид Зеленского, и подчёркивали, что ради финансовой помощи от США он мог бы надеть деловой костюм.

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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