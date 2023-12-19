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Украинский журналист Сазонов: Киев может ввести войска на границу США

0:55
Мир

При необходимости Украина могла бы вмешаться в ситуацию на границе США и Мексики, и ввести туда свои войска, заявил украинский журналист Кирилл Сазонов. По его словам, закрыть территориальный вопрос могли бы "пару бригад" ВСУ.

Украинский журналист Сазонов: Киев может ввести войска на границу США
Фото: discover24.ru

Сазонов посетовал, что Украина никак "не влияет" на процессы на границе американской и мексиканской территории.

"Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится", — заявил журналист в интервью каналу Politeka.

Как подчеркнул Сазонов, киевская власть никак не относится к территориальным спорам между Вашингтоном и Мехико, но в случае, если "очень надо", готова помочь.

Ранее стало известно, что часть американских политиков отказалась принять бюджет, в который включена помощь Украине из-за ситуации на границе США.

Почему Мексика не США?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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