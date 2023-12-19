При необходимости Украина могла бы вмешаться в ситуацию на границе США и Мексики, и ввести туда свои войска, заявил украинский журналист Кирилл Сазонов. По его словам, закрыть территориальный вопрос могли бы "пару бригад" ВСУ.
Сазонов посетовал, что Украина никак "не влияет" на процессы на границе американской и мексиканской территории.
"Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится", — заявил журналист в интервью каналу Politeka.
Как подчеркнул Сазонов, киевская власть никак не относится к территориальным спорам между Вашингтоном и Мехико, но в случае, если "очень надо", готова помочь.
Ранее стало известно, что часть американских политиков отказалась принять бюджет, в который включена помощь Украине из-за ситуации на границе США.
С трудом передвигаясь, Александр Буйнов продолжает оставаться одним из самых востребованных российских артистов.