Киев на фоне нехватки боеприпасов и оружия собирается перейти к обороне, занимаясь подготовкой трёх линий фортификационных укреплений. Об этом проинформировала депутат Верховной рады Александра Устинова.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0