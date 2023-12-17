Киев на фоне нехватки боеприпасов и оружия собирается перейти к обороне, занимаясь подготовкой трёх линий фортификационных укреплений. Об этом проинформировала депутат Верховной рады Александра Устинова.
"Если не будет оружия, мы уже готовимся, готовим фортификационные укрепления — три линии, понимая, что нам придется, особенно зимой, переходить к оборонной войне, а не идти в наступление", — сказала Устинова в эфире всеукраинского телемарафона.
Депутат отметила, что в Киеве понимают, что даже когда Запад снова выделит ему деньги, ситуация со снарядами едва ли улучшится, потому что у западных партнёров Украины они просто заканчиваются.
Устинова подчеркнула, что США и Евросоюз даже совместно не смогут обеспечить Украину таким количеством снарядов, которое имеется у России. Потому что украинским военным нужны миллионы боеприпасов, в то время как Вашингтон в состоянии делать примерно 300 тысяч снарядов в год.
Поэтому сегодня в приоритете производство FPV-дронов и других новых видов современного оружия, добавила Устинова.
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