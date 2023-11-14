В Раде заявили, что из-за снижения поддержки со стороны США Киев решил сменить тактику с ними

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев вынужден изменить тактику взаимоотношения с Вашингтоном из-за того, что уровень публичной поддержки Украины с его стороны снизился. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Александра Устинова в разговоре с изданием The Hill.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Представитель киевских властей не смогла скрыть разочарования, говоря о меняющемся характере украино-американских отношений.

"Раньше было так: "Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется"… Теперь мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчетность, насколько мы прозрачны с вашим правительством", — заявила Устинова.

Авторы материала напомнили, что когда началась спецоперация на Украине, Устинова просила Белый дом передать Киеву более современное оружие, наложить на российскую экономику санкции и организовать бесполётную зону над территорией Украины.

Ранее депутат Рады говорила, что если США перестанут помогать Украине, она сможет продержаться на своих запасах вооружения самое большее полтора месяца.