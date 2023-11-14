Киев вынужден изменить тактику взаимоотношения с Вашингтоном из-за того, что уровень публичной поддержки Украины с его стороны снизился. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Александра Устинова в разговоре с изданием The Hill.
Представитель киевских властей не смогла скрыть разочарования, говоря о меняющемся характере украино-американских отношений.
"Раньше было так: "Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется"… Теперь мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчетность, насколько мы прозрачны с вашим правительством", — заявила Устинова.
Авторы материала напомнили, что когда началась спецоперация на Украине, Устинова просила Белый дом передать Киеву более современное оружие, наложить на российскую экономику санкции и организовать бесполётную зону над территорией Украины.
Ранее депутат Рады говорила, что если США перестанут помогать Украине, она сможет продержаться на своих запасах вооружения самое большее полтора месяца.
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