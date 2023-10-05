Без помощи США у Киева хватит оружия лишь на полтора месяца

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Если США перестанут поддерживать Украину, у неё хватит вооружения максимум на полтора месяца.

Фото: openverse.org

Для пополнения запасов оружия Киеву нужно пять миллиардов долларов. Об этом сообщила глава временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений Александра Устинова.

Это — минимально необходимая сумма, которой не хватит, чтобы приобрести у западных партнёров Украины что-то достойное, уточнила депутат.

"Пять миллиардов — это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США, и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-нибудь у наших зарубежных партнеров и прислать нам", — сказала Устинова, которую цитирует "Страна.ua".

Украинский парламентарий уточнила, что оружия у Киева осталось не более чем на полтора месяца. Всего же на закупку оружия у Украины уходит примерно 3 миллиарда долларов в месяц.