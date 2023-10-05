Путин: Украина без поставок Запада сможет продержаться только неделю

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Украина может продержаться всего лишь неделю без поставок западного оружия, заявил Владимир Путин в ходе обсуждения на Валдайском форуме.

Фото: wikimedia.org

Лидер России отметил, что экономика Украины полностью зависит от Запада, так как ежемесячно поступают многомиллиардные инвестиции.

Путин подчеркнул, что бюджет Украины и ее общие экономические показатели сейчас поддерживаются за счет внешней помощи.

"Если это прекратится, через неделю все придет в упадок. То же самое касается и оборонной системы. Представьте себе, завтра прекращаются поставки, и жить останется всего неделя, пока не иссякнут боеприпасы". — заявил он.

По словам президента России, Запад давит на Киев, требуя от украинских вооруженных сил перехода к наступлению любой ценой, так как запасы боеприпасов иссякают.

"США производят 14 тысяч снарядов калибра 155 в месяц, в то время как украинские военные расходуют до 5 тысяч в день. Запад планирует увеличить производство до 75 тысяч к концу следующего года", — добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается и в европейских странах. Он напомнил о том, как некоторые государства признали, что оказали Украине всю возможную помощь и теперь зависит от нее сопротивление.

"Они публично заявили, что 'мы сделали все, что смогли, теперь пора Украине контрнаступать'. А потом в закулисье добавляют — любой ценой. Верьте мне, я знаю, о чем говорю", — заключил Путин.

Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил, что у Запада практически не осталось боеприпасов для отправки на Украину, и склады в Европе скоро опустеются.

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства, в котором не предусмотрены расходы на помощь Украине. Однако американский лидер заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.