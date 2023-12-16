Министр спорта Украины Матвей Бидный заявил, что российские спортмены не могут быть нейтральными.
Министр спорта Украины выступает против разрешения россиянам участвовать в Олимпиаде.
Он отметил, что спортсмены РФ принадлежат к нации, развязавшей "величайший" военный конфликт в Европе со времён Второй мировой войны.
Бидный считает, что Международный олимпийский комитет, разрешивший россиянам принимать участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе, потворствует уничтожению украинцев.
Ранее Владимир Путин объяснил, будут ли российские спортсмены принимать участие в Олимпиаде.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.