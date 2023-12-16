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Министр спорта Украины призвал не называть российских спортсменов "нейтральными"

0:41
Мир

Министр спорта Украины Матвей Бидный заявил, что российские спортмены не могут быть нейтральными.

Министр спорта Украины призвал не называть российских спортсменов "нейтральными"
Фото: rsport.ria.ru

Министр спорта Украины выступает против разрешения россиянам участвовать в Олимпиаде.

Он отметил, что спортсмены РФ принадлежат к нации, развязавшей "величайший" военный конфликт в Европе со времён Второй мировой войны.

Бидный считает, что Международный олимпийский комитет, разрешивший россиянам принимать участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе, потворствует уничтожению украинцев.

Ранее Владимир Путин объяснил, будут ли российские спортсмены принимать участие в Олимпиаде.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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