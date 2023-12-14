Владимир Путин объяснил, будут ли российские спортсмены принимать участие в Олимпиаде.
Путин отметил, что необходимо проанализировать предлагаемые МОК условия для участия спортсменов РФ в Олимпийских играх.
Он упрекнул международных чиновников в том, что они извращают идеи Пьера де Кубертена, который провозгласил: "О спорт, ты мир!".
"Ехать или не ехать? Надо посмотреть внимательно, что это за условия — флаг, гимн. Если это искусственные политически мотивированные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, то тогда надо", — выразил своё мнение глава РФ.
Ранее Владимир Путин сравнил СВО с конфликтом в секторе Газа.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.