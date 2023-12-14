Путин высказался об участии спортсменов РФ в Олимпиаде: "Ехать или не ехать?"

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин объяснил, будут ли российские спортсмены принимать участие в Олимпиаде.

Фото: rsport.ria.ru

Путин отметил, что необходимо проанализировать предлагаемые МОК условия для участия спортсменов РФ в Олимпийских играх.

Он упрекнул международных чиновников в том, что они извращают идеи Пьера де Кубертена, который провозгласил: "О спорт, ты мир!".

"Ехать или не ехать? Надо посмотреть внимательно, что это за условия — флаг, гимн. Если это искусственные политически мотивированные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, то тогда надо", — выразил своё мнение глава РФ.

Ранее Владимир Путин сравнил СВО с конфликтом в секторе Газа.