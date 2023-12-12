Джозеф Байден выступил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Президент США напомнил об атаке ВС РФ на Киев.
Американский лидер призвал не забывать о стойкости Киева в первые месяцы военного конфликта.
"Когда российские танки двигались в сторону Киева, никто не думал, что Украина протянет и месяц", — сказал глава США.
Байден заявил, что Владимир Путин надеется на то, что мир перестанет оказывать помощь Укриане.
Ранее сообщалось, что США приняли решение о выделении Украине 200 миллионов долларов на военные расходы.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.