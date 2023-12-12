Байден и Зеленский выступили в Белом Доме: никто не думал, что Украина протянет и месяц

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Джозеф Байден выступил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Президент США напомнил об атаке ВС РФ на Киев.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Американский лидер призвал не забывать о стойкости Киева в первые месяцы военного конфликта.

"Когда российские танки двигались в сторону Киева, никто не думал, что Украина протянет и месяц", — сказал глава США.

Байден заявил, что Владимир Путин надеется на то, что мир перестанет оказывать помощь Укриане.

Ранее сообщалось, что США приняли решение о выделении Украине 200 миллионов долларов на военные расходы.