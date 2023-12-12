Байден встретился с Зеленским и заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

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Джозеф Байден объяснил, что Конгресс США обязан утрвердить пакет помощи Украине до того, как Владимиру Путину преподнесут "величайший рождественский подарок".

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Байден провёл встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме и рассказал о решении выделить Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов.

Ранее Владимир Зеленский произнёс речь перед членами Конгресса США с призывом быстро одобрить выделение средств Украине. Американские СМИ отметили, что президент Незалежной натолкнулся на "стену сопротивления со стороны республиканцев в Конгрессе".