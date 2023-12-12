Reuters: более сотни законодателей ЕС попросят конгресс США разблокировать помощь Киеву

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Более сотни европейских законодателей направят письмо с просьбой разблокировать бюджет для Украины в сенат и конгресс США, сообщили аналитики. Так чиновники ЕС "подсуетились" перед приездом президента Незалежной Владимира Зеленского в Белый дом.

Фото: Википедия

"Более сотни высокопоставленных европейских законодателей во вторник направят совместное письмо своим коллегам в США с просьбой к конгрессу разблокировать дальнейшую военную помощь Украине", — передаёт Reuters.

Зеленский должен посетить Белый дом сегодня, 12 декабря по приглашению президента США Джо Байдена.

Кроме того, лидер Незалежной выступит перед сенаторами и конгрессменами. Ожидается, что президент Украины попытается объяснить в очередной раз объяснить американским чиновникам важность дальнейшего спонсирования ВСУ.