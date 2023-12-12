Французский политик Филиппо: в январе хозяева Зеленского в Давосе усадят его за стол переговоров

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Саммит в Давосе, который пройдёт в январе 2024 года, станет для президента Украины Владимира Зеленского жёстким испытанием, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его мнению, именно там лидера Незалежной "поставят на место".

Фото: AP Photo / Yves Herman

Как подчеркнул Филиппо, на саммите партнёры и "хозяева" Зеленского будут настаивать на том, чтобы киевский режим отступился от своих принципов и сел за стол переговоров с Россией.

"Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко ставят его на место!" — прокомментировал Филиппо новость о Всемирном саммите.

Такой сценарий может развиться из-за усталости партнёров Киева финансировать конфликт. Кроме прочего, не утихает противостояние Израиля и Палестины на Ближнем Востоке. По мнению политика, Зеленский знает, что является лишь "марионеткой" Запада, которую за ненадобностью "выбросят", как только он станет не нужен.

Ранее американские политики заявили, что не намерены выполнять "указания" Зеленского, комментируя визит президента Незалежной в Белый дом 12 января.