Конгрессмен Ли: в сенате США не станут выполнять указания Зеленского

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

В полномочия президента Украины Владимира Зеленского не входит "забота" о гражданах Америки, поэтому сенаторы и конгрессмены не станут слушать его указаний, заявил член верхней палаты конгресса Майк Ли.

Фото: edition.cnn.com

Как подчеркнул Ли, у американских политиков достаточно оснований, чтобы не брать на веру всё, что скажет Зеленский в своём выступлении.

"Что, ни у кого не может быть закономерной причины не соглашаться с Зеленским? Мне на ум приходит множество причин, — заявил сенатор на своей странице в Сети. — Мы не станет выполнять его указания".

Во вторник, 12 декабря президент Украины посетит Белый дом по приглашению лидера США Джо Байдена и выступит с речью перед американскими политиками. Ожидается, что Зеленский расскажет в очередной раз о необходимости помощи ВСУ и выделении очередного пакета военной поддержки Киеву.