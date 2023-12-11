Telegraph: у бойцов ВСУ наблюдается тревожный рост инфекций, которые не лечатся лекарствами

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У украинских военных фиксируется рост заболеваемости инфекциями, которые не поддаются лечению антибиотиками. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий", — сказано в материале.

Рост заболеваемости устойчивых к антибиотикам инфекций стал причиной беспокойства специалистов из Центра общественного здравоохранения Украины ещё в конце 2022 года. Эксперты уже тогда заявляли, что с проблемой нужно срочно что-то делать.

Часть украинских бойцов заразилась инфекцией, пребывая в больницах. Причём у 60% из них была диагностирована инфекция, которую "не брали" даже высокоэффективные антибиотики, которыми обычно лечат сложные бактериальные заболевания.

Сейчас же распространение антибиотикорезистентных бактерий лишь усиливается из-за последствий вооружённого противостояния, нехватки мест, врачей и медикаментов в лечебных учреждениях, большого числа травм, а также плохой восприимчивости к противомикробным препаратам у украинцев, которая фиксировалась ещё до конфликта.