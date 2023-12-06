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Затяжной кашель и высокая температура: иммунолог рассказала, как распознать микоплазменную инфекцию

1:58
Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

В России, как и в Китае и Европе, регистрируют случаи заболевания микоплазменной инфекцией, в том числе среди детей. 

Затяжной кашель и высокая температура: иммунолог рассказала, как распознать микоплазменную инфекцию
Фото: https://www.keckmedicine.org/blog/what-is-a-normal-body-temperature/

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала о симптомах заболевания и способах его лечения.

"Такое название - "микоплазменная"- дали бактерии. Банальная микробная инфекция, которая может поражать органы дыхания, слизистые оболочки других органов. В основном это органы дыхания. Диагностика недуга простая - ПЦР", — пояснила специалист.

В Китае недуг поразил уже тысячи детей, в нашей стране в целом пока отмечаются единичные случаи инфекции. Однако подъём заболеваемости у детей отметили и медики Санкт-Петербурга. В детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова микоплазменную инфекцию обнаружили у каждого третьего ребёнка с ОРВИ.

Болезнь, как утверждают специалисты, не является "тёмной лошадкой", доктора знают, как с ней бороться. Главное- не заниматься самолечением, считает Надежда Логина.

"Могут возникнуть, как и при любой бактериальной инфекции, осложнения. Не надо заниматься самолечением, потому что там есть определённые антибиотики, которые более активно действуют именно на эту бактерию. И лучше обратиться к врачу, чтобы назначить адекватное лечение. Эта инфекция может быть и у взрослых, и у пожилых, и у детей. Поэтому лучше при наличии затянувшихся респираторных инфекциях, или когда они протекают тяжело с высокой температурой, с интоксикацией обращаться к врачу", — советует эксперт Pravda. Ru.

Лучшими мерами профилактики микоплазменной инфекции врач называет исключение контакта с заболевшими, использование защитных масок и личную гигиену, прежде всего — мытьё рук.

 

 

 

 

ОРВИ/ОРЗ: КАК ЛЕЧИТСЯ КОМАРОВСКИЙ?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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