Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обратил внимание, что на Западе ищут нового "тряпичного" президента для Украины на замену Владимиру Зеленскому. Комментируя информацию от Службы внешней разведки (СВР) о возможных преемниках нынешнего украинского лидера, он отметил, что при этом демократичный Запад нисколько не интересуется мнением украинского народа.
"На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", — высказал свою точку зрения депутат.
В то же время, по мнению Шеремета, в подобном отношении ничего удивительного нет, так как для Запада Украина — лишь колония и площадка для различных аномальных политических, экономических, а также социальных экспериментов.
Прежде в пресс-бюро СВР заявили, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада в последнее время всё чаще обсуждают необходимость замены Зеленского.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.