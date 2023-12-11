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Депутат Шеремет: на Западе ищут для Украины нового удобного президента

1:09
Мир

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обратил внимание, что на Западе ищут нового "тряпичного" президента для Украины на замену Владимиру Зеленскому. Комментируя информацию от Службы внешней разведки (СВР) о возможных преемниках нынешнего украинского лидера, он отметил, что при этом демократичный Запад нисколько не интересуется мнением украинского народа.

Депутат Шеремет: на Западе ищут для Украины нового удобного президента
Фото: edition.cnn.com

"На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", — высказал свою точку зрения депутат.

В то же время, по мнению Шеремета, в подобном отношении ничего удивительного нет, так как для Запада Украина — лишь колония и площадка для различных аномальных политических, экономических, а также социальных экспериментов.

Прежде в пресс-бюро СВР заявили, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада в последнее время всё чаще обсуждают необходимость замены Зеленского.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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