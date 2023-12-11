В Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

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Украина абсолютно не готова к вступлению в Евросоюз и даже к началу переговоров по этому процессу, заявил председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

Фото: pxfuel.com

Как подчеркнул Кэри, Украина не должна стать исключением из правил, и страна обязана пройти "длинный путь" для вступления в блок, как это было с остальными членами Евросоюза.

"Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии", — пояснил Кэри "Известиям".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на ближайшем саммите ЕС не будет обсуждаться непосредственное вступление Украины в Евросоюз, а лишь вопрос начала переговоров по этому процессу.