Жительница Калиниградской области очутилась в сюжете фильма "Терминал". Ей не разрешают покинуть аэропорт Варшавы.
Россиянка рассказала, что прилетела в Польшу с Кипра, чтобы транзитом попасть в Калининградскую область автобусным сообщением, однако ей объяснили, что гражданам России запрещён выезд даже при наличии Шенгенской визы.
В российском посольстве, по словам женщины, отметили, что ничем не могут помочь гражданке РФ. Российский паспорт у неё изъяли и предложили дожидаться рейса на вылет в Кипр четыре дня. Россиянка вынуждена ожидать вылета, сидя на железных сидениях аэропорта.
"Здесь есть туалет, магазин закрыт, кафе не работают, выйти я не могу. Тишина, никого нет. Тут металлические стулья зала ожидания, мне выдали три пледика, потому что просто холодно сидеть", — цитирует слова женщины издание "Подъём".
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