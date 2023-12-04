Россиянку заблокировали в аэропорту Варшавы из-за русского паспорта

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Жительница Калиниградской области очутилась в сюжете фильма "Терминал". Ей не разрешают покинуть аэропорт Варшавы.

Фото: Openverse by Marc van der Chijs is licensed under CC BY-ND 2.0

Россиянка рассказала, что прилетела в Польшу с Кипра, чтобы транзитом попасть в Калининградскую область автобусным сообщением, однако ей объяснили, что гражданам России запрещён выезд даже при наличии Шенгенской визы.

В российском посольстве, по словам женщины, отметили, что ничем не могут помочь гражданке РФ. Российский паспорт у неё изъяли и предложили дожидаться рейса на вылет в Кипр четыре дня. Россиянка вынуждена ожидать вылета, сидя на железных сидениях аэропорта.