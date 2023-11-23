Вашингтон прекратил обращать внимание на шантаж и требования со стороны Украины, поэтому киевский режим был вынужден перейти к новой стратегии, заявили китайские аналитики.
По их словам, недавнее заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что без помощи западных партнёров Незалежная вряд ли сумеет сохранить свою "историческую" бытность, не более, чем попытка надавить на жалость.
"Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского "старшего брата" следующий посыл: "Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне", — иронизирует Sohu.
При этом подобная политика может сработать, допускают авторы.
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