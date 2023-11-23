Sohu: Украина давит на жалость Вашингтона

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Вашингтон прекратил обращать внимание на шантаж и требования со стороны Украины, поэтому киевский режим был вынужден перейти к новой стратегии, заявили китайские аналитики.

Фото: wikipedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

По их словам, недавнее заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что без помощи западных партнёров Незалежная вряд ли сумеет сохранить свою "историческую" бытность, не более, чем попытка надавить на жалость.

"Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского "старшего брата" следующий посыл: "Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне", — иронизирует Sohu.

При этом подобная политика может сработать, допускают авторы.