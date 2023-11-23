ВСУ не устоят до февраля следующего года без помощи Запада, заявил сенатор конгресса Крис Мёрфи. По его словам, в ближайшие недели ситуация в украинской армии усугубится.
Как подчеркнул Мёрфи, боеприпасы и оружие у украинских боевиков на исходе, и без помощи Запада ВСУ не выстоять.
"Я не уверен, что Украина сможет продержаться до февраля 2024 года, — отметил законодатель в опубликованном в среду интервью газете Politico. — Я считаю, что в ближайшие несколько недель у них начнут заканчиваться боеприпасы".
Как подчеркнул сенатор, конгресс США пока не согласовал очередной пакет помощи Незалежной, что может стать губительным фактором для ВСУ.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.