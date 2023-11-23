Американский сенатор Мёрфи: Украина не протянет до февраля 2024 года

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ВСУ не устоят до февраля следующего года без помощи Запада, заявил сенатор конгресса Крис Мёрфи. По его словам, в ближайшие недели ситуация в украинской армии усугубится.

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Как подчеркнул Мёрфи, боеприпасы и оружие у украинских боевиков на исходе, и без помощи Запада ВСУ не выстоять.

"Я не уверен, что Украина сможет продержаться до февраля 2024 года, — отметил законодатель в опубликованном в среду интервью газете Politico. — Я считаю, что в ближайшие несколько недель у них начнут заканчиваться боеприпасы".

Как подчеркнул сенатор, конгресс США пока не согласовал очередной пакет помощи Незалежной, что может стать губительным фактором для ВСУ.