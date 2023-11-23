dikGAZETE: у ВСУ ничего не осталось против России — ни духа, ни оружия

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У ВСУ ни осталось ни боевого духа, ни сил, ни оружия, чтобы противостоять России, заявили аналитики. По словам обозревателя Эрхана Алтыпармака, российская сторона планомерно наносит удары по инфраструктуре Незалежной.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как подчеркнул аналитики, скоро зима, и это время станет очередным испытанием для украинцев.

"У Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей", — написал обозреватель в статье для dikGAZETE.

Он подчеркнул, что официальный Киев не получил достаточной поддержки от западных партнёров, а позже и вовсе "перекинулся" на помощь Израилю.

Впрочем, рассчитывать на, к примеру, "Железный купол" от Тель-Авива, даже при других обстоятельствах — бессмысленно, считает аналитик. По его словам, ПВО всё равно не смогла бы справиться с российскими ракетами.