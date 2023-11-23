У ВСУ ни осталось ни боевого духа, ни сил, ни оружия, чтобы противостоять России, заявили аналитики. По словам обозревателя Эрхана Алтыпармака, российская сторона планомерно наносит удары по инфраструктуре Незалежной.
Как подчеркнул аналитики, скоро зима, и это время станет очередным испытанием для украинцев.
"У Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей", — написал обозреватель в статье для dikGAZETE.
Он подчеркнул, что официальный Киев не получил достаточной поддержки от западных партнёров, а позже и вовсе "перекинулся" на помощь Израилю.
Впрочем, рассчитывать на, к примеру, "Железный купол" от Тель-Авива, даже при других обстоятельствах — бессмысленно, считает аналитик. По его словам, ПВО всё равно не смогла бы справиться с российскими ракетами.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.