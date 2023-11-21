Зеленский раскрыл подробности "Майдана-3"

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Россия готовит силовое свержение власти в Киеве под кодовым названием "Майдан-3", сообщил Владимир Зеленский в интервью газете The Sun.

Фото: AP Photo / Yves Herman

На днях он уже говорил об этом, ссылаясь на некие разведданные. Теперь украинский президент раскрыл некоторые подробности.

"Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента", — заявил он.

По словам Зеленского, его устранят не обязательно физически убив, хотя это ещё может измениться — способов у его недругов много.

"Идея заключается в том, чтобы сделать это до конца года", — добавил он.

Глава киевского режима признался, что пережил не меньше пяти-шести попыток покушения и уже почти привык к этому.