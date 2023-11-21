Россия готовит силовое свержение власти в Киеве под кодовым названием "Майдан-3", сообщил Владимир Зеленский в интервью газете The Sun.
На днях он уже говорил об этом, ссылаясь на некие разведданные. Теперь украинский президент раскрыл некоторые подробности.
"Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента", — заявил он.
По словам Зеленского, его устранят не обязательно физически убив, хотя это ещё может измениться — способов у его недругов много.
"Идея заключается в том, чтобы сделать это до конца года", — добавил он.
Глава киевского режима признался, что пережил не меньше пяти-шести попыток покушения и уже почти привык к этому.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.