Зеленский: "Я пережил 5-6 покушений Путина. Первое — самое интересное"

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В десятую годовщину украинского майдана от президента Владимира Зеленского ждали очередных заявлений.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

И в очередном своём интервью западным СМИ глава Незалежной сделал ряд неоднозначных тезисов.

По его словам, российская армия продолжит наступать до той поры, пока США и КНР совместно не призовут Кремль вывести свои войска с Украины. Также он отметил, что на его веку прошло несколько покушений на него президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я пережил 5-6 покушений Путина. Первый — самый интересный. А дальше это как Covid, становится легче", — заявил Зеленский.

Ранее он опять отказался от возможных переговоров с Москвой, несмотря на тяжелейшее положение армии Украины.