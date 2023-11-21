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Зеленский: "Я пережил 5-6 покушений Путина. Первое — самое интересное"

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Общество

В десятую годовщину украинского майдана от президента Владимира Зеленского ждали очередных заявлений.

Зеленский: "Я пережил 5-6 покушений Путина. Первое — самое интересное"
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

И в очередном своём интервью западным СМИ глава Незалежной сделал ряд неоднозначных тезисов.

По его словам, российская армия продолжит наступать до той поры, пока США и КНР совместно не призовут Кремль вывести свои войска с Украины. Также он отметил, что на его веку прошло несколько покушений на него президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я пережил 5-6 покушений Путина. Первый — самый интересный. А дальше это как Covid, становится легче", — заявил Зеленский.

Ранее он опять отказался от возможных переговоров с Москвой, несмотря на тяжелейшее положение армии Украины.

Киев. Снайперы ведут прицельный огонь
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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