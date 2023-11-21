В десятую годовщину украинского майдана от президента Владимира Зеленского ждали очередных заявлений.
И в очередном своём интервью западным СМИ глава Незалежной сделал ряд неоднозначных тезисов.
По его словам, российская армия продолжит наступать до той поры, пока США и КНР совместно не призовут Кремль вывести свои войска с Украины. Также он отметил, что на его веку прошло несколько покушений на него президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я пережил 5-6 покушений Путина. Первый — самый интересный. А дальше это как Covid, становится легче", — заявил Зеленский.
Ранее он опять отказался от возможных переговоров с Москвой, несмотря на тяжелейшее положение армии Украины.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.