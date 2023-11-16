Зеленский заявил, что Россия готовит на Украине операцию "Майдан-3"

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Владимир Зеленский рассказал, что Россия собирается устроить на Украине переворот, чтобы свергнуть действующего президента.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Зеленский предупредил, что Россия готовит на Украине операцию "Майдан-3" с целью смещения руководства страны.

Президент Украины сказал в интервью журналистам Запада, что Россия собирается расколоть общество, чтобы посеять хаос. Зеленский сослался на данные украинской разведки, а также на информацию союзников.

"Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна", — объяснил украинский лидер.

Ранее Алексей Арестович* предупредил украинцев, что страну может ждать "хуторская диктатура" и Минск-3, если Украина не свернёт на путь прав и свобод.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.