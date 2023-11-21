Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев во вторник. Об этом он сам сообщил в соцсети X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).

Фото: Твиттер Шарля Мишеля

"Рад вернуться в Киев [и оказаться] среди друзей", — написал он.

В этот же день в украинскую столицу пожаловала президент Молдовы Майя Санду. Она пояснила в X, что намерена обсудить с Шарлем Мишелем и Владимиром Зеленским вступление в Евросоюз бывших советских республик.

Ранее стало известно о визите в Киев министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. В понедельник туда приезжал его американский коллега Ллойд Остин.

Официально эти не анонсировавшиеся предварительно визиты приурочены к годовщине Евромайдана. Санду и Писториус вместе с Зеленским и его женой почтили память жертв трагических событий 10-летней давности.