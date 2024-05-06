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Что должна есть женщина, которая готовится к беременности: все детали

Рассказано, как питаться перед беременностью

1:33
Здоровье

Питание — один из важных этапов планирования беременности. В этой статье мы расскажем, какие продукты и как часто нужно есть перед беременностью.

Рассказано, как питаться перед беременностью
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Что есть при подготовке к беременности

Ежедневный рацион женщины, планирующей беременность, должен включать больше свежих фруктов и овощей, а также зелени, молочных продуктов и зерновых.

Следует избегать фастфуда, консервов, быстрых углеводов и животных жиров, а также кофе. Избегайте непастеризованного молока, недоваренного мяса и рыбы, а также блюд с сырыми яйцами.

Какие витамины важны при беременности

Важнейшими витаминами для беременных являются В9 (фолиевая кислота), витамин А (ретинол), D, С и др. Согласно исследованиям, фолиевая кислота является чрезвычайно важным витамином для всех женщин в целом и в частности для тех, кто планирует беременность, а затем вынашивает малыша.

Фолиевой кислотой богаты фрукты — бананы, абрикосы, дыня. Овощи — морковь, бобовые.

Достаточный уровень йода также важен для организма. Микроэлемент содержится в водорослях, морепродуктах, рыбе и инжире.

Сколько нужно есть при подготовке к беременности

Специалисты рекомендуют питаться не менее 4-5 раз в день небольшими порциями, главное не переедать и есть достаточно.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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