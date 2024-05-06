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"Николай Дроздов отправляется в путешествие на Дальний Восток: встреча с леопардом Байкалом

Телеведущий Николай Дроздов собирается навестить своего леопарда на Дальнем Востоке

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Туризм

Журналист Николай Дроздов собирается в длительное путешествие. Он поделился планами посетить на Дальнем Востоке России леопарда, которого он опекает. Этот редкий хищник известен под именем Байкал, которое Дроздов выбрал из-за глубины и загадочности глаз животного, напоминающих озеро Байкал.

Телеведущий Николай Дроздов собирается навестить своего леопарда на Дальнем Востоке
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

История их знакомства началась, когда Дроздову предложили взять под своё покровительство леопарда из национального парка "Земля Леопарда". Покровительство над редкими видами — распространённая практика среди известных личностей. Дроздов, ведущий известной программы "В мире животных", принял на себя ответственность за животное, зарегистрированное как LEO64.

Дроздов делится, что особое внимание и уход за леопардом необходимы из-за его угрозы исчезновения. В беседе с журналистами из PROZVEZD он отметил важность своего предстоящего визита.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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