Журналист Николай Дроздов собирается в длительное путешествие. Он поделился планами посетить на Дальнем Востоке России леопарда, которого он опекает. Этот редкий хищник известен под именем Байкал, которое Дроздов выбрал из-за глубины и загадочности глаз животного, напоминающих озеро Байкал.
История их знакомства началась, когда Дроздову предложили взять под своё покровительство леопарда из национального парка "Земля Леопарда". Покровительство над редкими видами — распространённая практика среди известных личностей. Дроздов, ведущий известной программы "В мире животных", принял на себя ответственность за животное, зарегистрированное как LEO64.
Дроздов делится, что особое внимание и уход за леопардом необходимы из-за его угрозы исчезновения. В беседе с журналистами из PROZVEZD он отметил важность своего предстоящего визита.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.