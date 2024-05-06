Как делать скручивания на пресс? Рассказала фитнес-блогер

Как делать скручивания на пресс? Рассказала фитнес-блогер

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Фитнес-блогер Татьяна Минжуренко объяснила, как эффективно и безопасно выполнять скручивания на пресс.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во-первых, важно правильно дышать. Дыхание нельзя задерживать.

"Выполняйте каждое скручивание в динамичном темпе по полминуты. Перерыва между упражнениями нет — это высокоинтенсивная тренировка", — цитирует Минжуренко "СЭ".

Исходное положение: лежа, ноги согните в коленях, стопы — на коврике, руки — за головой.

"Локти разведите в стороны, чтобы максимально раскрыть грудную клетку. Поднимайте корпус на выдохе так, будто грудной клеткой тянетесь к потолку" — пояснила она.

Поясница при этом должна быть прижата к полу, поднимаются только лопатки и верхняя часть. На вдохе вернитесь в исходное положение.