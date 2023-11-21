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Министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев

1:05
Мир

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев рано утром во вторник, передаёт немецкий канал n-tv. Он приехал сразу следом за своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев
Фото: Reuters by Benjamin Westhoff

Его визит — уже второй с момента вступления в должность — так же ранее не анонсировался. Писториус намерен встретиться с главой украинского военного ведомтсва Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.

"Борис Писториус хочет поговорить там, среди прочего, об обучении украинских солдат и дальнейшей военной помощи", — утверждает n-tv со ссылкой на Бундесвер.

Кроме того, визит носит глубокий символический характер: министр планирует выразить поддержку Украине и возложить венки на Майдане, где ровно 10 лет назад начались волнения, переросшие в переворот.

Примечательно, что и Остин, и Писториус посетили Киев аккурат накануне очередной встречи НАТО в Рамштайне, запланированной на 22 ноября.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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