Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев рано утром во вторник, передаёт немецкий канал n-tv. Он приехал сразу следом за своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Его визит — уже второй с момента вступления в должность — так же ранее не анонсировался. Писториус намерен встретиться с главой украинского военного ведомтсва Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.
"Борис Писториус хочет поговорить там, среди прочего, об обучении украинских солдат и дальнейшей военной помощи", — утверждает n-tv со ссылкой на Бундесвер.
Кроме того, визит носит глубокий символический характер: министр планирует выразить поддержку Украине и возложить венки на Майдане, где ровно 10 лет назад начались волнения, переросшие в переворот.
Примечательно, что и Остин, и Писториус посетили Киев аккурат накануне очередной встречи НАТО в Рамштайне, запланированной на 22 ноября.
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