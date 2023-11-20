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Захарова: Евромайдан превратил Украину в "нищую вымирающую территорию"

1:52
Мир » Бывший СССР » Украина

Евромайдан превратил Украину в "нищую вымирающую территорию", уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На сайте ведомства выложен её комментарий по поводу годовщины трагических событий в Киеве 10-летней давности.

Захарова: Евромайдан превратил Украину в "нищую вымирающую территорию"
Фото: Википедия

Дипломат назвала 21 ноября 2013 года, когда в украинской столице начались антиправительственные выступления, не без влияния извне переросшие позже в массовые беспорядки, точкой невозврата катастрофы, происходящей сегодня.

"Едва ли украинцы, выходившие 10 лет назад на "майдан", могли себе представить, какими трагическими последствиями он для них обернётся", — полагает Захарова.

Она напомнила, что поводом к протестам стало решение правительства отложить Соглашение об ассоциации с ЕС. "Подчеркну: речь шла не об отказе от ассоциации, а об отсрочке подписания, — указывает представитель МИД. — Данный важный аспект западные и украинские пропагандисты сознательно замалчивают".

Проплаченные провокаторы обещали украинцам демократию, свободу слова, права человека и прочие атрибуты "лучшей европейской" жизни. На деле же их заокеанские кукловоды вознамерились прибрать Украину к рукам, чтобы превратить её в очаг нестабильности и плацдарм для наступления на Россию. Они учли неудачный опыт "оранжевой революции" и действовали наглее и решительнее, поставив украинцев перед выбором по принципу "кто не с нами, тот против нас": или вы с Россией, или с Западом.

Что же в результате дал Украине Евромайдан? "Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию", — заключила Захарова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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