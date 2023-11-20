Глава Пентагона Остин прибыл в Киев

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев утром в понедельник. Об этом он отчитался у себя в твиттере (ныне — соцсеть X, заблокирована в РФ по требованию РКН).

Фото: Твиттер Ллойда Остина

Министр сообщил, что намерен встретиться с лидерами Украины.

"Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину", — добавил он.

Остин проведёт переговоры на высшем уровне с киевской властью, уточняется на сайте Пентагона. Предполагается обсудить укрепление американо-украинского стратегического сотрудничества, включая усиление военной помощи Незалежной для её защиты наступающей зимой.