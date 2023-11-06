Кулеба призвал украинцев быть готовыми к "самой ужасной зиме"

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Наступающая зима станет настоящим испытанием для жителей Украины. Об этом предупредил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Украинский министр считает, что страну ждёт "самая жуткая зима в её истории". Поэтому Киеву, по его словам, жизненно необходимы системы ПВО в качестве военной помощи от Запада.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше", — сказал Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt*.

Кулеба добавил, что жители Украины в данный момент запасаются свечами на случай отключений электричества.

Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины после того, как Киев произвёл подрыв Крымского моста осенью 2022 года.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.