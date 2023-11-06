Наступающая зима станет настоящим испытанием для жителей Украины. Об этом предупредил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украинский министр считает, что страну ждёт "самая жуткая зима в её истории". Поэтому Киеву, по его словам, жизненно необходимы системы ПВО в качестве военной помощи от Запада.
"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше", — сказал Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt*.
Кулеба добавил, что жители Украины в данный момент запасаются свечами на случай отключений электричества.
Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины после того, как Киев произвёл подрыв Крымского моста осенью 2022 года.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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