Турок про Русских: жизнь в России глазами турецкого иммигранта

Турок поделился своими впечатлениями о России и русском народе

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция и Россия — две страны с многими общими чертами. Бекир, турок, который 12 лет назад переехал жить в Россию, теперь считает её своим вторым домом. По его словам, годы жизни в России позволили ему глубже понять и полюбить эту страну. Он отмечает открытость россиян, хотя иногда их трудно понять.

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Бекир, турецкий экспат, удивлён тем, как в России легко завязываются разговоры с незнакомыми людьми без страха быть неправильно понятым. Такое поведение в Турции было бы необычным, где велика роль общественного мнения. Он также заметил различия в семейных устоях между странами: в России более распространены гражданские браки, в то время как в Турции к браку относятся как к священному событию.

Бекир отмечает, что российские праздники часто сопровождаются употреблением алкоголя, в отличие от турецких традиций, где предпочтение отдаётся чаю или кофе. Ему также кажется необычным активное участие российских пенсионеров в трудовой деятельности после выхода на пенсию, в то время как турецкие пенсионеры обычно не работают и полагаются на поддержку родственников.