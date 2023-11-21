К 10-летию Евромайдана ему дали оценку в Кремле

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Евромайдан — это госпереворот, организованный извне и оттуда же спонсировавшийся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

Фото: Официальный сайт Минкосвязи России

В Кремле вспомнили о трагических событиях 10-летней давности в Киеве к годовщине их начала — 21 ноября 2013 года в центре украинской столицы стали собираться недовольные отказом правительства от евроинтеграции. Массовые акции переросли в волнения, а те в конечном итоге привели к насильственной смене власти. В Москве уже оценили результаты её деятельности.

Песков назвал Евромайдан "силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа". "Надо вещи называть своими именами, — уверен он. — То, что спонсировался, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран. Это ни для кого не тайна".

Поскольку установившийся в результате киевский режим враждебен России, спецоперация будет продолжена, добавил пресс-секретарь главы государства. "Для нас главное — достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО", — заключил он.