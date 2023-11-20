Британию предупредили о недопустимости вмешательства на Украине

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Британия участвует в конфликте на Украине в самых разных формах, сообщил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

Фото: Telegram

Прежде всего это поставки техники и вооружений — по словам дипломата, с начала СВО ВСУ получили с Туманного Альбиона более чем на 6,5 миллиарда фунтов стерлингов продукции военного назначения.

"Вместе с тем участие Лондона в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства — таковых, к слову, уже более 30 тысяч человек", — посетовал Беляев.

Кроме того, британцы непосредственно участвуют в боевых действиях в качестве наёмников. Чиновник МИД РФ напомнил, что на них не распространяются нормы международного права, защищающие военнопленных.

"Продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине", — заявил Беляев.

Российское внешнеполитическое ведомство не раз делало демарши посольству Великобритании в Москве, пояснил он.