Эвакуированный россиянин назвал коридор из сектора Газа "дорогой смерти"

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Гражданин РФ, которому удалось эвакуироваться из Газы, сравнил "безопасный" коридор в анклаве с "дорогой смерти".

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По словам мужчины, прибывшего в московский аэропорт "Домодедово" на специальном борту МЧС России, в секторе Газа не осталось безопасных мест.

"От севера до юга умирают, гибнут люди. То, что они открывают безопасную дорогу… Это дорога смерти, там трупы лежат везде", — подчеркнул россиянин Эльнажар Исмаил в беседе с журналистами.

Гражданин РФ обратил внимание на дефицит продуктов питания и воды в Газе. Он считает, что мирные жители ни в чём не виноваты, однако районы, где расположены их дома, регулярно обстреливаются. Люди вынуждены существовать без электричества и доступа в интернет, уточнил мужчина.

Ранее девятилетняя девочка Маша, эвакуированная из Газы, написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой остановить палестино-израильский конфликт.