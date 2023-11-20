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Эвакуированный россиянин назвал коридор из сектора Газа "дорогой смерти"

1:04
Мир

Гражданин РФ, которому удалось эвакуироваться из Газы, сравнил "безопасный" коридор в анклаве с "дорогой смерти".

Эвакуированный россиянин назвал коридор из сектора Газа "дорогой смерти"
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По словам мужчины, прибывшего в московский аэропорт "Домодедово" на специальном борту МЧС России, в секторе Газа не осталось безопасных мест.

"От севера до юга умирают, гибнут люди. То, что они открывают безопасную дорогу… Это дорога смерти, там трупы лежат везде", — подчеркнул россиянин Эльнажар Исмаил в беседе с журналистами.

Гражданин РФ обратил внимание на дефицит продуктов питания и воды в Газе. Он считает, что мирные жители ни в чём не виноваты, однако районы, где расположены их дома, регулярно обстреливаются. Люди вынуждены существовать без электричества и доступа в интернет, уточнил мужчина.

Ранее девятилетняя девочка Маша, эвакуированная из Газы, написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой остановить палестино-израильский конфликт.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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