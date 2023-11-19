Спасённая из сектора Газа 9-летняя девочка Маша обратилась к Владимиру Путину.
Девочка Маша, вывезенная из горячей точки в палестинской автономии, написала письмо президенту Росси со словами благодарности. Она сказала спасибо Путину за то, что ей помогли добраться до РФ, чем спасли ей жизнь.
"Я очень рада, что я с семьёй наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию. Пожалуйста, помогите остановить эту войну!" — обратился ребёнок к Владимиру Путину.
Ранее к Владимиру Путину с коллективным письмом обратились российские врачи. Они призвали президента РФ освободить приговорённую к 7 годам тюрьмы художницу Александру Сколиченко, которая страдает хроническими заболеваниями.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.