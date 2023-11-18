33-летняя художница Саша Сколиченко, которая попала в тюрьму за переклеенные ценники в магазине, получила значительную поддержку от российских медиков. Врачи написали письмо президенту с требованием освободить девушку. В документе медики подчёркивают, что у неё есть серьёзные заболевания.
"У неё диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшения состояния здоровья Саши", — говорится в документе.
58 врачей, представляющих различные специализации, такие как кардиология, терапия и реанимация, подписали данный документ.
Медики считают, что приговор в виде семи лет заключения является слишком строгим. Они утверждают, что не видят состава преступления.
"На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым", — полагают медики.
Напомним, что после СВО художница Сколиченко заменила несколько ценников в продуктовом магазине на антивоенные стикеры.
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