Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

33-летняя художница Саша Сколиченко, которая попала в тюрьму за переклеенные ценники в магазине, получила значительную поддержку от российских медиков. Врачи написали письмо президенту с требованием освободить девушку. В документе медики подчёркивают, что у неё есть серьёзные заболевания.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

"У неё диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшения состояния здоровья Саши", — говорится в документе.

58 врачей, представляющих различные специализации, такие как кардиология, терапия и реанимация, подписали данный документ.

Медики считают, что приговор в виде семи лет заключения является слишком строгим. Они утверждают, что не видят состава преступления.

"На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым", — полагают медики.

Напомним, что после СВО художница Сколиченко заменила несколько ценников в продуктовом магазине на антивоенные стикеры.