Художницу Александру Скочиленко, которая меняла ценники в "Перекрёске" на антивоенные воззвания, приговорили к семи годам колонии.
Как сообщает Telegram-канал Baza, обвинение запросило для Скочиленко восемь лет лишения свободы. В итоге суд выбрал наказание для художницы в виде семи лет лишения свободы.
Девушку задержали за то, что она в начале 2022 года вместо ценников вешала в супермаркете "Перекрёсток" антивоенные высказывания. На Сколиченко пожаловалась одна из покупательниц магазина.
Заявительница в одном из интервью дала прогноз оносительно наказания девушке.
"Если Дарье Треповой дадут 15 лет, то за бумажки можно было бы, конечно, поменьше", — выразила своё мнение женщина.
На оглашении судебного приговора присутствовал режиссёр Александр Сокуров. Он назвал суд над художницей "надругательством над народом, над человеком".
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