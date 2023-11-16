Художницу Сашу Скочиленко приговорили к семи годам заключения

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Художницу Александру Скочиленко, которая меняла ценники в "Перекрёске" на антивоенные воззвания, приговорили к семи годам колонии.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает Telegram-канал Baza, обвинение запросило для Скочиленко восемь лет лишения свободы. В итоге суд выбрал наказание для художницы в виде семи лет лишения свободы.

Девушку задержали за то, что она в начале 2022 года вместо ценников вешала в супермаркете "Перекрёсток" антивоенные высказывания. На Сколиченко пожаловалась одна из покупательниц магазина.

Заявительница в одном из интервью дала прогноз оносительно наказания девушке.

"Если Дарье Треповой дадут 15 лет, то за бумажки можно было бы, конечно, поменьше", — выразила своё мнение женщина.

На оглашении судебного приговора присутствовал режиссёр Александр Сокуров. Он назвал суд над художницей "надругательством над народом, над человеком".

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