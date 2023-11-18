Эрдоган заявил, что Израиль действует так же как США в Ираке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Израиля используют дезинформацию, чтобы оправдать свои военные действия в секторе Газа, аналогично тому, как, по его словам, делали США перед вторжением в Ирак. В интервью журналистам возвращаясь из Берлина, турецкий лидер подчеркнул, что подобные методы дезинформации были использованы в прошлом.

Фото: Фото: pxfuel.com

Эрдоган напомнил о вторжении Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году, осуществленном под фальшивым предлогом наличия оружия массового поражения.

Он выразил сожаление, что такая дезинформация не была раскрыта сразу. В свете текущих событий в Газе, турецкий лидер утверждает, что Израиль также прибегает к лжи для легитимизации своей оккупации и агрессии.

Эрдоган утверждает, что Израиль действует в Газе неслучайно, а сознательно. Он приводит примеры, где, по его мнению, Израиль атакует медицинские учреждения, используя военную технику, и обвиняет его в поиске туннелей под гражданскими объектами.