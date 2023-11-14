В секторе Газа началась траурная церемония. Люди прощаются с близкими, которые погибли при атаках на больницу Аш-Шифа.
Как отмечает Al Arabiya, в общей сложности в результате ударов погибли 170 человек. По информации телеканала, их похоронят в общей могиле.
Ранее в Минздраве Газы сообщили о прекращении работы главного генератора в больнице Аш-Шифа. Представитель ведомства призвал мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию и обеспечить медицинское учреждение топливом.
В понедельник, 13 ноября, еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич назвал обстановку в секторе Газа катастрофической. По его мнению, ситуация будет лишь ухудшаться из-за дефицита продуктов питания и топлива.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.