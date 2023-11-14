Al Arabiya: в Газе в общей могиле похоронят 170 человек, погибших в больнице Аш-Шифа

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В секторе Газа началась траурная церемония. Люди прощаются с близкими, которые погибли при атаках на больницу Аш-Шифа.

Фото: openverse.org by Israel Defense Forces is licensed under CC BY-NC 2.0.

Как отмечает Al Arabiya, в общей сложности в результате ударов погибли 170 человек. По информации телеканала, их похоронят в общей могиле.

Ранее в Минздраве Газы сообщили о прекращении работы главного генератора в больнице Аш-Шифа. Представитель ведомства призвал мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию и обеспечить медицинское учреждение топливом.

В понедельник, 13 ноября, еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич назвал обстановку в секторе Газа катастрофической. По его мнению, ситуация будет лишь ухудшаться из-за дефицита продуктов питания и топлива.