Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя

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"К сожалению, я вынужден заявить, что главный генератор в индонезийской больнице больше не работает... Мы призываем к немедленному вмешательству для снабжения индонезийской больницы и медицинского комплекса Аш-Шифа топливом, чтобы предотвратить катастрофу", — сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра. Фото: www.gazeta.ru

Директор больницы сообщил, что генератор перестал работать в среду ночью. В некоторых отделениях больницы работал вспомогательный генератор. Однако во всей больнице перестали работать электромеханические системы, в том числе вентиляционные системы в операционных, единственная в больнице кислородная ингаляционная станция и холодильники в моргах.

Напоминаем, Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц ,и взяв в заложники свыше 200 человек.

В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, несколько десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, однако создано было только израильское.