Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптики рассказали о резких перепадах температур предстоящей зимой
Терапевт Савельева: постоянная усталость может говорить об анемии, гипотиреозе или депрессии
Россия накопила рекордный золотой запас
Байден решил защитить американских мусульман
Nature: в США нашли лекарство от ожирения
Журнал American Thinker: на Украине понимают, что страна проиграет конфликт с РФ
Прокуратура Ленобласти проверят информацию о беременности 12-летней россиянки
Осторожность при выборе вкладов: что скрывается за высокими процентами
Меликов ответил на просьбу Хабиба простить участников беспорядков в Махачкале

Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя

2:02
Мир

"К сожалению, я вынужден заявить, что главный генератор в индонезийской больнице больше не работает... Мы призываем к немедленному вмешательству для снабжения индонезийской больницы и медицинского комплекса Аш-Шифа топливом, чтобы предотвратить катастрофу", — сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.

Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя
Фото: www.gazeta.ru

Директор больницы сообщил, что генератор перестал работать в среду ночью. В некоторых отделениях больницы работал вспомогательный генератор. Однако во всей больнице перестали работать электромеханические системы, в том числе вентиляционные системы в операционных, единственная в больнице кислородная ингаляционная станция и холодильники в моргах.

Напоминаем, Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц ,и взяв в заложники свыше 200 человек.

В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, несколько десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, однако создано было только израильское.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Путин договариваться о мире на Украине будет только со слабой Америкой
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Последние материалы
Байден решил защитить американских мусульман
Nature: в США нашли лекарство от ожирения
Журнал American Thinker: на Украине понимают, что страна проиграет конфликт с РФ
Прокуратура Ленобласти проверят информацию о беременности 12-летней россиянки
Осторожность при выборе вкладов: что скрывается за высокими процентами
Меликов ответил на просьбу Хабиба простить участников беспорядков в Махачкале
Новогодние каникулы в 2024 году в России продлятся десять дней
"За рулем" рассказало о шести самых надежных иномарках до 500 000 рублей с пробегом
Установка ещё одного минусового провода на АКБ автомобиля облегчит запуск двигателя
Тыквенные семечки помогают нормализовать работу сердца и бороться с депрессией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников